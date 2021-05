Política Prefeitura de Goiânia prorroga calamidade pública até dezembro de 2021 Decreto foi publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Município

A Prefeitura de Goiânia prorrogou até 31 de dezembro de 2021 a calamidade pública no município em decorrência da pandemia. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial do Município (DOM). Consta no decreto que a decisão foi tomada com base em ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que demonstrou a necessidade de prorrogar contratos de pro...