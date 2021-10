Política Prefeitura de Goiânia planeja construir seis viadutos e 26 pontes, diz Valéria Pettersen Informação foi divulgada pela secretária municipal de Relações Institucionais em entrevista ao programa CBN Cidades

A Prefeitura de Goiânia planeja construir seis viadutos e 26 pontes na capital. As obras foram anunciadas pela secretária municipal de Relações Institucionais, Valéria Pettersen, nesta quinta-feira (21), em entrevista ao programa CBN Cidades. A secretária disse que o objetivo da prefeitura é ampliar as opções de tráfego na cidade. No caso das pontes, Valéri...