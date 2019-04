Política Prefeitura de Goiânia melhora capacidade de pagamento e abre caminho para empréstimos junto à União Prefeitura vai retomar negociação de empréstimo de US$ 100 milhões para recapeamento de vias

O município de Goiânia melhorou ou manteve índice máximo em todos os itens na prévia fiscal da Capacidade de Pagamento (Capag) divulgada ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Nos três principais indicadores, a capital apresentou bons resultados: em Poupança Corrente, passou de C para B; em Liquidez, de C foi para A; e em Endividamento, manteve a nota A. Dos t...