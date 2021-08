Política Prefeitura de Goiânia extingue cartões corporativos e vai dispensar licitações para compras Justificativa é que dispensa, prevista em legislação federal e com limite padrão para toda a administração pública, vai facilitar o acesso da população aos dados; só o prefeito deve ficar com cartão

Sem dar transparência aos atuais gastos com despesas emergenciais de custeio e viagens, a Prefeitura de Goiânia vai extinguir cartões corporativos e adotar dispensas de licitação para as compras. A Secretaria Municipal de Governo alega que a dispensa, prevista em legislação federal e com limite padrão para toda a administração pública, garantirá maior acesso da popul...