Política Prefeitura de Goiânia envia substitutivo para incluir o quinquênio para servidores do magistério Proposta acata sugestão do vereador Mauro Rubem (PT)

O secretário Municipal de Educação, Wellington Bessa (DC), foi à Câmara Municipal de Goiânia levar um texto substitutivo da proposta que retorna o pagamento do quinquênio dos servidores municipais. Agora a proposta inclui artigo que especifica o benefício no estatuto dos servidores do magistério. Com isso, o projeto precisou passar novamente pela Comissão de Con...