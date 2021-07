Política Prefeitura de Goiânia emite primeiro decreto que altera regras do Renda Família Documento que será publicado amanhã estende o programa para beneficiários do auxílio emergencial do governo federal e microempreendedores individuais

A Prefeitura de Goiânia vai publicar no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (30) o primeiro decreto que altera regras do programa Renda Família. Na semana passada foi sancionado o projeto de lei que autorizou o Paço Municipal a fazer mudanças no programa sem a necessidade de tramitação na Câmara. Como já era previsto, a primeira alteração vai incluir entre ...