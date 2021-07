Política Prefeitura de Goiânia eleva em 17% total de comissionados A despesa com esse grupo específico, portanto, subiu de R$ 5.770.164, 29 para R$ 6.220.395,62

Em um ano, a Prefeitura de Goiânia aumentou em 16,8% a quantidade de servidores comissionados. De acordo com o Portal da Transparência, em julho de 2020, na folha de pagamento constavam 1.147 servidores com esse tipo de vínculo. Um ano depois, são 1.340, ou seja, 193 a mais. A despesa com esse grupo específico, portanto, subiu de R$ 5.770.164, 29 para R$ 6.220.395,62...