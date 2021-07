Política Prefeitura de Goiânia cria novos cargos na Secretaria de Governo São quatro funções, criadas em decreto publicado no DOM desta segunda-feira (19), para mediar relações com entidades não-governamentais e do próprio Paço; remunerações totalizam R$ 42.774,98

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), assinou decreto que cria quatro novos cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Governo. A medida saiu, nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial do Município. Um deles, de assessor especial de integração institucional, ficará responsável por mediar relações políticas do titular da Segov, Arthur Bernardes, com e...