A Prefeitura de Goiânia anunciou que não vai mais enviar à Câmara Municipal projetos de lei prevendo mudanças no plano de carreiras para servidores. A justificativa se apoia em determinações de decreto publicado nesta terça-feira (18), que prevê procedimentos emergenciais de controle de despesas públicas para, segundo o Executivo municipal, garantir a disponibilidade orçamentária e financeira das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus.

Entre servidores que serão diretamente impactados estão os da área administrativa, tanto do nível médio quanto do nível superior, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) e guardas municipais. Para todos esses, o secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, informou que os planos de carreira estavam em fase final de estudo. “Já praticamente pronto para encaminhar (à Câmara)”, o que não irá mais acontecer este ano. “Eles não serão encaminhados mais em razão da gente não ter mais segurança sobre a nossa receita que estava planejada para o exercício (de 2020)”.

Em live ao POPULAR na tarde desta terça-feira, o secretário informou que todos estudos que o Executivo estava fazendo relacionados a planos de carreiras, para uma modernização da gestão de pessoas dentro da Prefeitura de Goiânia, “tudo isso foi cancelado em razão dessa questão emergencial”. “Se não temos como garantir que teremos a receita planejada para o futuro, nós não temos como assumir um impacto.”

Segundo ele, para esses planos de carreira em estudo estimava-se um impacto em torno de R$ 90 milhões este ano. No entanto, diz que estudos que levaram à elaboração do Decreto nº 772, publicado nesta terça-feira, apontaram que ante a previsão de reduçãonas atividades econômicas no município e no Estado, a estimativa é de uma redução de 25% das receitas do município nos próximos cinco meses, de abril até agosto. “Ou seja, o município vai deixar de arrecadar em razão dessa questão toda da pandemia, R$ 306 milhões. Então temos a obrigação, do ponto de vista fiscal, de criar um contingenciamento para resguardar as finanças do município para que a gente não tenha um problema financeiro em razão de toda essa questão de saúde que estamos vivendo.” Alessandro informa que R$ 133 milhões do Orçamento de 2020 vão ficar congelados, aguardando o desdobramento das questões de saúde.

Ele acrescenta que ante essa expectativa de menor arrecadação e de contingenciamento, “não faz sentido a gente encaminhar projetos que criam novas despesas para a Câmara. Então, infelizmente, a administração não terá mais como mandar nenhum plano de carreira este ano em razão de toda essa situação emergencial que estamos vivendo”.

Segundo o secretário, planos já encaminhados ao Legislativo, como é o caso dos que tratam das carreiras de auditores tributários e procuradores do município, vão continuar a ser discutidos na Câmara. “Esses a gente já absorveu no planejamento o impacto, agora novos não serão mandados em razão da gente não ter mais espaço fiscal para ampliar despesa. Mas os que estão na Câmara vão continuar na Câmara.”

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia), Ronaldo Gonzaga diz que entende a questão da pandemia e a preocupação do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), “mas acho que foi brecha que o prefeito utililizou para sair fora de um problema que ele mesmo criou. Porque eles criaram essa expectativa nos servidores”.

Segundo Ronaldo, com um novo plano de carreiras para servidores administrativos, por exemplo, a expectativa era que ao acrescentar duas horas na jornada de trabalho, aquele que ganhava R$ 1.200 passaria a receber R$ 1.800. O presidente do SindiGoiânia diz que não é contra a aprovação do plano de carreiras para auditores tributários e procuradores, mas defende que todos os outros servidores deveriam ser alcançados. “Se não for pra todos, não acredito que sejam aprovados.”