Atualizado às 11h40, com dados também de julho.

Após reportagem do POPULAR mostrar nesta quarta-feira (4) a demora da Prefeitura de Goiânia em informar gastos com cartões corporativos no Portal da Transparência, os dados foram atualizados até julho de 2021. Até a terça-feira (3), havia informações das despesas de quatro meses atrás.

De acordo com os novos dados (https://www.goiania.go.gov.br/sing_transparencia/cartao-corporativo/ ), houve despesas totais de R$ 435,2 mil com os cartões em 2021. A ferramenta serve para compras emergenciais de custeio, prestação de serviços e viagens (passagens e locomoção).Conforme reportagem publicada hoje, a Prefeitura vai extinguir os cartões e realizar dispensas de licitação para as aquisições.

Podcast Pra Fechar o Dia trata da extinção do cartão corporativo. Ouça: https://bit.ly/37lejII

Ontem, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse em entrevista coletiva que todos os dados estavam disponíveis no Portal da Transparências, mas a reportagem mostrou que as informações ficaram estacionadas em abril.

A gestão municipal alegava que a defasagem dos dados ocorria por conta de prazo para fechamento das faturas e prestação de contas dos servidores. Em abril, quando a reportagem mostrou que não havia qualquer dado de 2021 no Portal sobre os cartões, a Prefeitura havia dito que estava mudando o sistema e que os dados estariam atualizados no mês seguinte. Em julho, porém, houve carregamento dos gastos apenas até o dia 15 de abril.

A reportagem também pediu os dados atualizados com base da Lei de Acesso à Informação (LAI), mas não obteve resposta.

A partir de sexta-feira (6), apenas o prefeito manterá o cartão por necessidade maior de gastos emergenciais, segundo o Paço.