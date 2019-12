Política Prefeitura de Goiânia anuncia pagamento da folha de dezembro para o dia 20 Prefeito Iris Rezende também assinou decreto concedendo ponto facultativo nos dias 23, 24; 30 e 31 de dezembro, vésperas do Natal e Ano Novo

A Prefeitura de Goiânia vai efetuar o pagamento do salário de todos os seus servidores na próxima sexta-feira (20). A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (13) pelo prefeito Iris Rezende, que também assinou decreto concedendo ponto facultativo nos dias 23, 24; 30 e 31 de dezembro, vésperas do Natal e Ano Novo, respectivamente. As medidas são semelhantes às anunciadas pelo governo estadual nesta semana. Anteriormente, a prefeitura previa a quitação da folha de dezembro apenas no dia 31. A antecipação de 11 dias, segundo a ad...