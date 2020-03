A Prefeitura de Goiânia suspendeu adiou, sem previsão de nova data, o concurso público para 1.531 vagas em cargos nas secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e na Guarda Civil Metropolitana (GCM). As inscrições que foram abertas na quinta-feira (19/03) e iriam até 8 de abril, estão suspensas.

Conforme o apurado, a decisão foi tomada em razão da quarentena do novo coronavírus e dos impactos financeiros que devem ser provocados pela pandemia. A Prefeitura divulgou na semana passada que há a previsão de redução de 25% da arrecadação entre abril e agosto, com impacto de R$ 306 milhões.

O certame inclui cargos com salários a partir de R$ 1.075, podendo chegar a R$ 5.440 com benefícios, em alguns casos. As provas iriam ser realizadas entre 26 de abril e 24 de maio.