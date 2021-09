Política Prefeitura de Goiânia acata destinações de vereadores na Câmara Ex-vereadores que hoje comandam pastas na Prefeitura vão administrar recursos destinados por eles próprios; alocações de Cruz ainda na condição de parlamentar não foram revisadas

A horas da aprovação definitiva do novo Código Tributário Municipal (CTM), a Prefeitura de Goiânia enviou nesta quarta-feira (29) à Câmara o relatório final das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores no fim de 2020. Com alterações feitas, sob orientação do Paço Municipal, todas as emendas foram acatadas. Ex-vereadores que hoje são auxiliares na Prefeitura e...