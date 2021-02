Política Prefeitos se mobilizam por novas eleições na AGM Segundo o prefeito de Gameleira, o documento já conta com assinaturas de mais de 100 gestores municipais

Insatisfeito com a atual gestão, grupo de prefeitos vai protocolar hoje, às 14 horas, um pedido de convocação de novas eleições na Associação Goiana dos Municípios (AGM). De acordo com Wilson Tavares (DEM), de Gameleira, que está à frente do movimento, o documento já conta com assinaturas de mais de 100 gestores municipais e a expectativa é a de que o número chegue a...