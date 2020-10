Política Prefeitos que tentam a reeleição dominam propaganda na TV Políticos que tentam se manter no cargo tiveram mais sucesso ao compor alianças e, consequentemente, conseguiram, na maioria dos casos, mais espaço do que seus rivais

Tempo no rádio e na televisão não será problema para prefeitos que buscam a reeleição nas capitais do Brasil. Políticos que tentam se manter no cargo tiveram mais sucesso ao compor alianças e, consequentemente, conseguiram, na maioria dos casos, mais espaço do que seus rivais no horário eleitoral que começa nesta sexta-feira (9). O cenário se repete em 9 das 13 cid...