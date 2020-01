Política Prefeitos criticam decisão do Estado

“Quando eu cheguei à prefeitura, tinha dívidas para pagar. Eu assumi. Gestão é assim. A dívida do Estado com os convênios do Goiás na Frente é problema do novo governador.” É o que afirma o prefeito de Chapadão do Céu, Rogerio Pianezzola, conhecido como Rogério Graxa (PP). Ele conta que o convênio do programa com a prefeitura era de R$ 1 milhão e seria usado em pavime...