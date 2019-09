Política Prefeitos buscam saída para escapar do prejuízo Com repasses incompletos, municípios estudam entrar na Justiça contra o Estado

Sem dinheiro para finalizar obras iniciadas com recursos do Goiás na Frente, prefeitos estudam alternativas para não ficar no prejuízo. Entre elas estão solicitar verba ao governo federal, pedir emendas a deputados federais ou entrar na Justiça contra o Estado. Outra preocupação é que obras inacabadas sofram perdas com o início de mais um período de chuvas. Em quase nove...