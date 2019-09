Política Prefeitos apoiam PEC paralela da Previdência O texto da PEC paralela indica que tudo que for aprovado pelas assembleias legislativas também valerá para os municípios

Representantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) manifestaram satisfação após encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ao serem informados que a proposta de emenda à constituição (PEC) paralela à reforma da Previdência prevê a adesão automática de municípios à reforma assim que a lei ordinária for aprovada pelas assembleias estaduais. “Saímos muito ...