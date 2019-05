Política Prefeitos afirmam que reforma é fundamental

Com o segundo pior resultado financeiro entre os municípios goianos com RPPS, Anápolis teve déficit de R$ 28 milhões em 2017. O prefeito da cidade, Roberto Naves (PTB), diz que a aprovação da Reforma da Previdência é fundamental para equilibrar as contas e critica a proposta de desvincular Estados e municípios do texto que atualmente tramita na Câmara dos Deputados. ...