Política Prefeito Rogério Cruz deve se reunir hoje com secretariado O objetivo seria de aliviar a tensão provocada pelos últimos acontecimentos, que intensificaram a possibilidade de uma debandada geral do MDB da administração municipal, e apresentar os novatos

O decreto que suspendeu os contratos de reconstrução e recuperação do asfalto em Goiânia parece ter sido o estopim para o rompimento do MDB com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Bastidores dão conta de que o chefe do Executivo teria chamado uma reunião com o secretariado às 18h desta quarta-feira para tentar aliviar a tensão e apresentar os novatos. Mas há aux...