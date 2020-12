Política Prefeito não vai intervir em projeto de aumento dos salários de vereadores em Goiânia Informação é do líder do prefeito na Câmara de Goiânia, Wellington Peixoto (DEM); texto também ajusta subsídios de prefeito, vice e secretários

O vereador Wellington Peixoto (DEM), que é líder do prefeito na Câmara Municipal, disse que conversou com o secretário de Governo, Paulo Ortegal, que afirmou que Iris Rezende (MDB) não vai intervir na votação do projeto que aumenta os subsídios do prefeito, você, vereadores e secretários a partir de 2022. Segundo o líder, o prefeito liberou a base para votar de aco...