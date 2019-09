Política Prefeito exonera todos os servidores comissionados

Decreto do prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD), exonerou todos os servidores comissionados e que exercem funções gratificadas no Executivo municipal. O decreto está em vigor desde 31 de agosto e também retira as gratificações concedidas aos servidores que exerciam cargos de direção, chefia ou assessoramento.O POPULAR procurou tanto Tormin quanto a assessoria d...