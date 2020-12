Política Prefeito eleito de Trindade reajusta o futuro salário Marden Júnior (Patriota) é vereador e votou a favor do projeto que aumenta subsídios do prefeito, vice e vereadores em 2021

A Câmara Municipal de Trindade aprovou com unanimidade, na noite de segunda-feira, um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito em mais de R$ 5 mil. Ajustes também foram feitos nas remunerações dos próprios vereadores e do vice-prefeito. Propostas desse tipo são comuns antes de uma nova legislatura, mas o curioso é que um dos parlamentares que participaram dessa votação é...