Prefeito e vice de Mimoso têm mandatos cassados pelo TRE-GO

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) cassou o mandato do prefeito de Mimoso, Genivaldo Gonçalves dos Reis, também conhecido como Nivaldo, e do vice-prefeito Manoel Ubaldino de Freitas pelos crimes de abuso de poder econômico e captação e utilização de recursos ilícitos. Genivaldo e Manoel ainda terão que pagar uma multa no valor de R$ 53,2 mil, além d...