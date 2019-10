Política Prefeito e secretários de Cristianópolis são investigados por desvio de recursos O chefe do Executivo, Jairo Gomes, foi preso em flagrante de posse de uma espingarda sem registro

O suposto desvio de verbas da prefeitura de Cristianópolis, no Sul do Estado, está sendo apurado pela Polícia Civil. Nesta quarta-feira (30), a Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) deflagrou a segunda fase da Operação Cota Extra, que resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. O prefeito da cidade, Jairo Gomes (PSB), d...