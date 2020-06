Política Prefeito do Rio libera volta do Campeonato Carioca e revela que Bolsonaro pretende ir ao Maracanã Existe a perspectiva de que o campeonato seja retomado com a partida entre Flamengo e Bangu, na quinta-feira

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), confirmou nesta terça-feira que a retomada do Campeonato Carioca faz parte da segunda das seis etapas de flexibilização das regras de isolamento para o combate à covid-19, com os jogos podendo ocorrer a partir desta quinta. E revelou que o presidente Jair Bolsonaro pretende ir ao Maracanã quando a competição r...