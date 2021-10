Política Prefeito diz que pode pedir a devolução do projeto que cria a taxa de lixo em Goiânia O tributo, porém, está na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada na semana passada, com previsão de arrecadação de R$ 119 milhões

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse, nesta segunda-feira (24), que pode pedir a devolução do projeto que cria a taxa de lixo em Goiânia. O texto está parado na Câmara Municipal desde julho deste ano. Os vereadores, no entanto, aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na semana passada, que prevê uma arrecadação de R$ 119 milhões com o tributo, em 2...