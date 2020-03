O prefeito de Turvânia publicou um vídeo, na quarta-feira (25), em que se revolta com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por medidas contra o coronavírus. Ele chama o capitão de medíocre, o manda ir para a Itália e reforça que, em sua cidade, serão seguidos os decretos municipais e estaduais.

"Infelizmente eu votei no senhor, apoiei o senhor, mas nunca poderia imaginar que, perante à maior crise que passa o País, você se tornaria uma pessoa tão medíocre", foi uma das falas indignadas do prefeito, que aparece no vídeo ao lado dos seus três filhos.

O chefe do Executivo municipal condena, a todo momento, o posicionamento do presidente, que nesta semana fez um pronunciamento voltando a chamar o coronavírus de "gripezinha" e "resfriadinho". Bolsonaro também criticou os governadores e prefeitos que estão tomando medidas restritivas para conter o avanço da pandemia.

"Todos sabem que nós, prefeitos e governadores do Brasil, estamos atendendo a protocolos rígidos da OMS, no tratamento à não proliferação do coronavírus por todo o país. Todos sabem que nós não temos leitos de hospitais, UTIs e respiradores mecânicos suficientes para tratar a toda a população se assim adoecerem de uma única vez. Por isso que nós temos que manter a quarentena", disse Fausto Mariano.

Ele também criticou o fato de, segundo ele, Bolsonaro ter chamado os chefes dos Executivos municipais e estaduais de "caras pálidas". "Veja no dicionário o que significa, perjorativamente, essa expressão. Então, presidente, a partir de hoje, seu irresponsável, os seus decretos, as suas palavras, relativas à saúde pública, não ecoarão no município de Turvânia".

Além disso, Fausto, com seus filhos em idade escolar, pontuou a necessidade das escolas permanecerem fechadas, já que o presidente pediu que as crianças voltassem às aulas. "Isso significa pedir que elas sejam contaminadas pelo coronavírus e, assim, coloquem em risco as suas vidas. Elas retornarão todos os dias para casa, muitos dos seus pais terão mais de 60 anos de idade, muitas delas são de famílias muito pobres no Brasil e residem com seus avós também. Serão contaminados tios, avós, que correrão sérios riscos de morrerem. isso é de uma irresponsabilidade tamanha", condenou.

A todo momento ele se exalta com o presidente e chega a adjetivar: "Um tremendo de um analfabeto, que não conhece nada de saúde pública". E acrescenta: "A Constituição da República fala que o nosso bem maior é a vida. Nós temos que proteger primeiro a vida, depois pensaremos em Economia".

Ele ainda exemplifica casos de países e Estados que se recuperaram economicamente após guerras e epidemias. Por fim, sugere que Bolsonaro e seus apoiadores do alto escalão do Planalto, incluindo seus filhos, sigam para a Itália, que é hoje o epicentro do coronavírus no mundo. "Fiquem lá na Itália, prestem solidariedade ao governo de lá, andem no meio da população italiana. Não aceitem também tratamento médico. E aí, sobrevivam lá vocês ao coronavírus. E aí vocês vão conseguir convencer realmente a sociedade brasileira de que é uma gripezinha, seu hipócrita!", esbraveja.

Fausto também sugere uma ajuda econômica à população e critica empresários que estão reclamando das determinações de fechamento dos comércios. Sobre os últimos, ele também pede que vão para a Itália. O prefeito ainda acusa Bolsonaro de ser marionete de Donald Trump e reitera que, em Turvânia, a voz do capitão não tem vez.

"E o que eu mais gostaria neste momento era ser governador de um dos Estados brasileiros, que eu ia pegar a minha honrada polícia militar, baseado na decisão do STF, eu iria mandar fechar os aeroportos, as rodovias federais, estaduais dentro do meu Estado. E aí você, presidente medíocre, teria que surgir contra mim com as forças armadas, nossas honradas forças armadas, e teria que descumprir a Constituição da República também", afirmou.