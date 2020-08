Política Prefeito de Rio Verde tem perfil de rede social invadida por hackers Paulo do Vale conseguiu recuperar a conta no início da tarde desta quarta-feira (12)

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), teve o seu perfil do Instagram invadido por hackers nesta quarta-feira (12). Pela manhã, quem acessava a página do gestor municipal na rede social encontrava as informações desencontradas. Apesar do transtorno, logo no início da tarde o gestor municipal informou que conseguiu recuperar a página e classificou o ato co...