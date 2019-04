As críticas do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, a Jair Bolsonaro geraram reação ontem no entorno do presidente. O assessor do presidente para assuntos internacionais, Filipe Martins, e o deputado estadual e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), comentaram a declaração de De Blasio, de que Bolsonaro é um “ser humano perigoso”.

“Surpresa seria uma toupeira dessas o elogiar”, escreveu Filipe Martins no Twitter. Já o filho do presidente replicou uma publicação do deputado Paulo Eduardo Martins (PSC-PR): “É a prova que ‘o idiota’ não habita somente a América Latina. ‘O idiota’ está por toda parte.” Eduardo complementou: “o movimento cultural que ocorre no Brasil ocorre da exata e mesma forma” em outros países.