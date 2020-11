Política Prefeito de Moiporá tem uma vitória e duas derrotas por um triz Wolnei Moreira, que já havia perdido um pleito pela diferença de apenas um voto em 2012 - ele foi eleito em 2016, em disputa sem concorrente -, este ano ficou a dois votos de realizar seu projeto de reeleição

Triz vem do grego thríks, isto é, “fio de cabelo”. Para o estudioso brasileiro Luís da Câmara Cascudo, a expressão brasileira “por um triz” veio da anedota de Cícero, que conta a história de Dâmocles. Ele teria recebido a proposta de trocar de lugar com o tirano Dionísio de Siracusa, depois de ter feito admiração bajuladora de seu ídolo. Com isso, ganhou o poder e a vid...