Política Prefeito de Miami apoia Eduardo como embaixador e convida Bolsonaro para visita Francis Suarez se reuniu nesta quinta-feira (15) com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto

O prefeito de Miami, Francis Suarez, disse que apoia a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ele contou que discutiu brevemente o assunto durante reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 15. Eduardo também acompanhou o encontro ao lado d...