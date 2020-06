Política Prefeito de Manaus é internado após testar positivo para Covid-19 Quadro de saúde dele permanecia estável até o início da tarde

O prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio Neto, 74 anos, testou positivo para a Covid-19 e foi internado às pressas em um hospital particular da capital amazonense no fim da noite desta segunda-feira (29). Em nota, a prefeitura informou que o quadro de saúde de Virgílio permanecia estável até o início da tarde de hoje (30). “Lúcido e orientado”, o prefeito segue ...