Política Prefeito de Joviânia é afastado após promover festa em comemoração por ter se curado da Covid-19 Filho e assessor de marketing do prefeito também são alvos de investigação. Evento teria utilizado símbolos e servidores da prefeitura sem autorização

Renis Eustaquio Gonçalves (MDB), prefeito de Joviânia, município do Sul de Goiás, foi afastado do cargo após promover uma festa para comemorar o fato de ter se curado da Covid-19. De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o evento foi realizado utilizando símbolos da prefeitura e servidores foram convidados para ajudar na organização. Além do pre...