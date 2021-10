Política Prefeito de Goiânia troca os comandos do Procon e da CGM A controladoria passa a ser chefiada pelo ex-vereador Gustavo Cruvinel; Irmã do vereador Henrique Alves (MDB), Carolina Alves assume o Procon

No Diário Oficial do Município de Goiânia (DOM) desta terça-feira (19), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) publicou decretos que alteram as chefias do Programa de Defesa do Consumidor (Procon) e da Controladoria-Geral do Município (CGM). O ex-vereador Gustavo Cruvinel vai deixar o comando do Procon para assumir a CGM. Aline do Espírito Santo, que era se...