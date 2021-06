O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deve tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 às 9h30 desta quinta-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América. O chefe do Poder Executivo municipal se enquadra na faixa etária de pessoas com mais de 54 anos, grupo que começa a receber doses dos imunizantes contra a doença a partir desta quarta-feira (9) na capital.

De acordo com informações da Prefeitura, Rogério Cruz agendou a aplicação da dose pelo aplicativo Prefeitura24 Horas.

Agenda

Conforme noticiado pelo POPULAR, Rogério Cruz deve ir para Brasília nesta quarta-feira (9). Entre os compromissos que estão na agenda do prefeito está uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O tema do encontro será a qualificação das UPAs do Jardim América, João Brás, e Jardim Itaipu.

O secretário de Saúde da capital, Durval Pedroso, também deve acompanhar o prefeito na reunião.