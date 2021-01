Política Prefeito de Catalão reage bem a tratamento com plasma contra Covid-19, diz boletim Adib Elias segue internado na Unidade de Terapia Intensiva e sem febre

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), está reagindo bem ao tratamento com plasma convalescente contra a Covid-19. A informação foi divulgada na noite deste domingo (17) em suas redes sociais. De acordo com a família, Adib segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respirando com auxílio de ventilador pulmonar, sem febre e sem oscilação de pressão. O prefei...