Política Prefeito de Campos Verdes é condenado por ter sido funcionário fantasma do governo de Goiás Defesa de Haroldo Naves, que também é presidente da FGM, diz que acusação é falsa e acredita que ele será inocentado

O prefeito de Campos Verdes e presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves (MDB), foi condenado por ato de improbidade administrativa por atuação com funcionário fantasma enquanto funcionário público do Estado de Goiás, no ano de 2007. Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), afima que Naves era funcio...