Prefeito é flagrado em restaurante no Uruguai após tirar licença médica de 14 dias

Uma moradora de Sorocaba (SP) flagrou o prefeito da cidade em um restaurante em Montevidéu, no Uruguai no último domingo (7), dias depois de ele ter apresentado um atestado médico à Câmara de Municipal que estabelecia um período de repouso domiciliar de 14 dias. As informações são do G1. O documento, emitido em São Paulo no dia 3 de julho, ou seja, com validade até di...