Política “Precisamos que nos deem esses 14 dias para salvar mais vidas”, diz Caiado Fala foi feita em pronunciamento, na tarde desta quinta-feira (18), dia em que o Estado chegou a 10 mil mortes por Covid-19

No dia em que Goiás alcançou a marca de 10 mil mortos com Covid-19, o governador Ronaldo Caiado (DEM), pediu compreensão da população quanto ao decreto de fechamento pelos próximos 14 dias. “Vocês estão vendo que os leitos estão esgotando, precisamos que nos deem esses 14 dias para salvar mais vidas”, disse. O pronunciamento foi feito nas redes sociais do govern...