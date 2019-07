Política “Precisamos encarar a Reforma da Previdência no Estado” defende Lissauer Vieira Parlamento e Executivo devem iniciar o quanto antes a discussão da medida, fundamental para equilíbrio de contas, diz Lissauer

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás há cinco meses, Lissauer Vieira (PSB) afirma que é preciso iniciar a discussão da Reforma da Previdência estadual o quanto antes. Para o deputado, a medida é fundamental para equilibrar as contas do Estado, diante da falta de perspectiva de inclusão no texto que tramita na Câmara dos Deputados. Lissauer avali...