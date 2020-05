Política Preço de respirador pulmonar varia até 200% Expansão da Covid-19 pelo mundo provocou aumento de demanda e diminuição na oferta; em Goiás, governo se prepara para a compra de 350 aparelhos e já planeja adquirir outras mil unidades

Desde o início da crise provocada pela Covid-19, o ventilador pulmonar, conhecido também como respirador, registrou alta de preço no mercado brasileiro e no exterior, onerando os gastos do setor público e privado com as medidas de enfrentamento à pandemia. O equipamento é usado no tratamento de pacientes com doenças respiratórias.Representantes comerciais de empresas que fabrica...