Política PRB vai mudar de nome e virar 'Republicanos' Partido que integrou base dos governos petistas descarta aliança com esquerda e busca se apresentar como opção de centro-direita

Criado em 2005, quando abrigou José Alencar, então vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no início da era PT, o PRB quer deixar para trás a aliança com a esquerda e se posicionar como opção para o eleitorado conservador. A legenda, que construiu nos últimos anos uma das maiores bancadas no Congresso, passará a se chamar somente "Republicanos" e se denominará, d...