Política PRB pode expulsar Alysson Lima Deputado estadual aponta “divergências ideológicas” com o partido e negocia saída sem riscos de perder mandato; presidente da legenda não confirmou expulsão

Sem alinhar-se com o posicionamento ideológico do PRB, o deputado estadual Alysson Lima pode ser expulso da legenda. Ao POPULAR, ele afirmou que chegou a um entendimento com o presidente da sigla em Goiás, deputado federal João Campos, para sair sem riscos de perder o mandato por infidelidade partidária.“Sempre tive uma relação maravilhosa com o João e tenho gratidão por el...