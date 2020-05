Política Prazo para eleitores regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira Termina hoje às 23h59 a chance de regularizar situação com a Justiça Eleitoral para votar neste ano; solicitações devem ser feitas por meio de atendimento remoto do TRE-GO

O prazo para eleitores regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral termina hoje, às 23h59. Por causa da pandemia de Covid-19, os serviços de solicitação da primeira via do título de eleitor, mudança de domicílio eleitoral, alterações de dados pessoais e local de votação por justificada necessidade e regularização de inscrição cancelada podem ser feitos por meio do ate...