Política Praias lotadas são recado aos aspirantes a ditadores, diz Eduardo Bolsonaro São Paulo e Rio registram aglomerações

O deputado feral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou nesta terça-feira (8), no Twitter, que as praias lotadas no feriado de 7 de setembro significaram “um recado aos aspirantes a ditadores”. Segundo o filho do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas sabem o que é melhor para si. “As praias lotadas não significam apenas a vontade das pessoas em ter lazer, são também ...