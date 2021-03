Política “Pra quê essa frescura de fechar o comércio?”, diz Bolsonaro em Goiás Presidente volta a criticar medidas de combate à Covid-19 em evento marcado pela ausência do governador Ronaldo Caiado, favorável a elas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar medidas de isolamento social como forma de combate à Covid-19, durante evento de inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás, na tarde desta quinta-feira (4). “Pra quê essa frescura de fechar o comércio? Não deu certo no ano passado.” A fala vem no pior momento da pandemia no País, e em que go...