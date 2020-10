A terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR com intenções de voto em Goiânia será publicada na segunda-feira (2). Antes disso, no sábado (31), sairá o segundo levantamento com a corrida em Anápolis (Centro Goiano).

A previsão inicial era que a divulgação do cenário na capital ocorresse também na superdição do fim de semana, mas houve um erro em dados do questionário enviado à Justiça Eleitoral e, por recomendação da equipe jurídica, o instituto protocolou um novo registro (no dia 26 de outubro). Por conta do prazo estabelecido pela legislação eleitoral, a divulgação só pode ocorrer cinco dias depois. A publicação sairá no dia 2, portanto, no jornal impresso.

Nas duas cidades serão apuradas as intenções de voto espontânea e estimulada, rejeição e simulações de segundo turno. O Serpes também pergunta ao eleitor se ele se lembra em quem votou para vereador nas últimas eleições, a avaliação da Câmara, o nível de interesse na corrida eleitoral deste ano e as fontes de informação sobre os candidatos.

Na segunda rodada em Goiânia, publicada no dia 17 de outubro, Vanderlan Cardoso (PSD) liderava a disputa, com 26,3% contra 17,3% de Maguito Vilela (MDB) e indicativo de segundo turno. Em Anápolis, na pesquisa anterior, publicada no dia 10 de outubro, Antônio Gomide (PT) estava à frente com 24,9 pontos porcentuais de vantagem sobre o segundo colocado, o prefeito Roberto Naves (PP).