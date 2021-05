Política Prédio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebe nome de Maguito Vilela Após aprovação de lei municipal, prédio foi nomeado em homenagem ao legado do ex-prefeito, que administrou a cidade entre os anos de 2009 e 2016.

A homenagem saiu do papel e agora estampa o prédio da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que passou a se chamar Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no edifício localizado na Rua Gervásio Pinheiro, no Residencial Solar Central Park. O município completa 99 anos nesta terça-feira (11). O ato foi possível após aprovação da Lei Municipal nº 3.605/2021 pela C...