Política Pré-candidatos à presidência da OAB-GO saem às ruas de Goiás em busca de apoio Com estruturas, estratégias e articulações que lembram a política tradicional, cinco nomes se movimentam para consolidar candidaturas

A previsão é de que a eleição para definir o novo comando da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) ocorra no fim de novembro. Entretanto, as pré-campanhas dos cinco pré-candidatos à presidência da entidade já estão nas ruas da capital e do interior de Goiás. As estruturas, estratégias e articulações deste processo são semelhantes ao da política tra...